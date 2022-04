عالیہ اور رنبیرکی شادی , پنڈال سج گیا

تمام ترقیاس آرائیوں کے برعد بالی ووڈ جوڑی عالیہ بھٹ اور رنبیرکپورکی شادی کادن بالآخرآ پہنچا۔

کترینہ کیف اوروکی کوشال کے بعدبھارتی میڈیا پرسب سے زیادہ زیربحث اس شادی سے متعلق عالیہ بھٹ اور رنبیرکی جانب سے کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہ کیے جانے کے باوجود آئے روزنت نئی تفصیلات سامنے آتی رہیں۔

شادی کا مقام کبھی آرکے اسٹوڈیو تو کبھی چیمبرمیں واقع کپور خاندان کا آبائی گھرقراردیا گیا، بالآخرگزشتہ روز دلہا کی والدہ نیتو سنگھ نے کنفرم کیا کہ شادی عالیہ اور رنبیر کپور کے گھر واستو، بینڈرہ میں ہوگی۔

Alia Bhatt's house in juhu is decorated like bride itself.#RanbirAliaWedding pic.twitter.com/6bxXXLPXAp — Ranbir Kapoor Team (@RanbirKTeam) April 13, 2022

گزشتہ روزمہندی اورہلدی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکت کیلئے پہنچنے والی نیتو کپور، ریما جین، ردھیما کپور ساہنی، کترینہ، کرشمہ سمیت دیگرکی تصاویراورویڈیوز سوشل میڈیا پرخوب وائرل رہیں۔

مہندی کی تقریب کے بعد نیتوکپور کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں ساس نے بہو کو ‘ بہت کیوٹ اور بہترین’ قراردیا۔

نیتو نے اپنی ہاتھ پرلگوائی جانے والی مہندی میں آنجہانی شوہراداکار رشی کپور کا نام بھی لکھوایا۔

My heart is melting. 🥺♥️

NeetuJi has the perfect way to include #RishiKapoor in #RanbirAliaWedding festivities.

His name on her hand is just 💫#RanbirKapoor #AliaBhatt pic.twitter.com/81gRjDV3z5 — Pinkvilla (@pinkvilla) April 14, 2022

شادی میں صرف 40 سے 45 افراد کو مدعو کیا گیا ہے جن میں فیملیزکے علاوہ فلمساز کرن جوہراوررنبیر کے انتہائی قریبی دوست ہدایتکار آیان مکھرجی سمیت دیگرشامل ہیں۔

اطلاعات ہیں کہ دلہن عالیہ بھٹ سبیاساچی کا ڈیزائن کیا ہوا عروسی لباس زیب تن کریں گی جس کا دوپٹہ خاص طورسے ان کے قریبی دوست منیش ملہوترا نے بنایا ہے۔

بھارتی میڈیا میں اس شادی کی لمحہ بالمحہ کوریج کے لیے پاپارازی جان توڑ کوششیں کررہے ہیں، مہمانوں کی پنڈال میں آمد سے کیکردیگرلمحات کی ویڈیوز لمحہ بہ لمحہ شیئرکی جارہی ہیں۔

#CelebWatch | All set for the wedding, Neetu Kapoor, Riddhima Kapoor Sahani pose for the cameras outside Alia Bhatt's residence 'Vastu'#RanbirAliaWedding pic.twitter.com/1KFJ2yVDLQ — NDTV (@ndtv) April 14, 2022

عالیہ اوررنبیرکی شادی روایتی پنجابی طریقے سے ہوگی ، تقریب کے لیے کھانا دہلی اور لکھنوسے آنے والے مقبول ترین شیفس تیار کریں گے، 50 کاونٹرزپرمشتمل کھانوں میں مہمان اٹالین،میکسیکن اوردیسی کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

عالیہ بھٹ شادی میں معروف ڈیزائنرزمنیش ملہوترا اور سبیاساچی کے ڈیزائن کیے ہوئے جوڑے پہنیں گی۔ دعوے سامنے آرہے ہیں کہ یہ جوڑا اپنا ہنی مون جنوبی افریقہ میں منائے گا۔

ایونٹ منیجمنٹ ٹیم سے معاہدے پر دستخط کروائے گئے ہیں جس کے تحت انتظامات سنبھالنے والی ٹیم، میک اپ آرٹسٹ یا اسٹائلسٹ کسی کو بھی اس شادی کے بارے میں بات کرنے یا کوئی تصویر لیک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ایچ ٹی سٹی نے اطلاع دی ہے کہ دونوں اس مہینے کی 16 تاریخ کو بالی ووڈ میں اپنے دوستوں کے لیے ایک پارٹی کی میزبانی کریں گے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالیہ اوررنبیر 17 اپریل کو تاج محل پیلس میں ایک شاندار استقبالیہ کی میزبانی کریں گے۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق شادی کے بعد عالیہ بھٹ امریکا روانہ ہوجائیں گی جہاں وہ ہالی ووڈ میں اپنی پہلی فلم ہارٹ آف سٹون کی شوٹنگ کا آغازکریں گی، دوسری جانب رنبیربھی رشمیکا منڈنا کے ساتھ سندیپ ریڈی وانگا کی فلم شوٹ کروائیں گے۔

شادی کے بعد رنبیراور عالیہ کی پہلی فلم ‘برہمسترا’ ہوگی جسےآیان مکھرجی نے ڈائریکٹ کیا ہے، فلم کی شوٹنگ مکمل کی جاچکی ہے اور اسے 9 ستمبر 2022 کو ریلیز کیا جائے گا۔