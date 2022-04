ڈکی بھائی اہم کلب کی رکنیت سے محروم

مشہورومعروف یوٹیوبرڈکی بھائی زندگی کے نئے سفرکا آغاز کرتے ہوئے ‘سنگلزکلب’ کی رکنیت سے محروم ہوگئے ہیں۔

ڈکی بھائی کااصل نام سعدالرحمان ہے، وہ ڈکی ایکسٹرا کے نام سے ایک گیمنگ چینل بھی چلاتے ہیں جہاں انہیں لاکھوں افراد فالو کرتے ہیں۔

نکاح اورمنگنی کی تقریب ایک ساتھ منعقد کرنے والےڈکی بھائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پرمداحوں کے ساتھ یہ خوشخبری شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ انہیں اپنی زندگی کا پیار مل گیا۔ ڈکی بھائی کا نکاح عروب جتوئی سے ہوا ہے ۔

Alhamdulillah got Engaged / Nikkahofied to the love of my life ❤️ pic.twitter.com/1bj3iVPtxX