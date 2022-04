وزیر اعظم شہباز شریف سے کون خوش کون ناراض؟

اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ نے پاکستان نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف سے اُمیدیں وابستہ کرلی۔

عمران خان کے وزیراعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد جہاں شوبز انڈسٹری کی معروف شخصیات شدید برہم اور غمزدہ ہیں تو وہیں فہد مصطفیٰ خوش نظر آرہے ہیں جس کا اندازہ اُن کے حالیہ ٹوئٹ سے لگایا جاسکتا ہے۔

فہد مصطفیٰ نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف کی تصویر شیئر کی اور اُنہیں مبارکباد پیش کی۔

اداکار نے شہباز شریف سے اُمید ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دفتر کی پوری طرح خدمت کریں گے۔

Congratulations to the 23rd prime minister of Pakistan @CMShehbaz – I hope and wish you serve the office to the fullest



pakistan zindabad pic.twitter.com/rluP83OmQz