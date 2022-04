بالی ووڈ کے ایوارڈ یافتہ سینئر اداکار چل بسے

فلم ٹو اسٹیٹس میں عالیہ بھٹ کے والد کا کردا ادا کرنے والے اداکار اور اسکرین رائٹر شیو سبرامنیم انتقال کر گئے۔

معروف بالی ووڈ اداکار اور اسکرین رائٹر شیو سبرامنیم انتقال کر گئے، فلمساز اشوک پنڈت اور ہنسل مہتا نے پیر کی صبح ٹویٹر پر سبرامنیم کے انتقال کی تصدیق کی۔

فلمساز اشوک پنڈٹ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ‘ہمارے پیارے دوست، ایک عظیم اداکار اور ایک شاندار انسان شیو سبرامنیم کے انتقال کے بارے میں جان کر انتہائی صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے۔ ان کی اہلیہ دویا کے تئیں میری دلی تعزیت۔

Extremely shocked and pained to know about the tragic demise of our dear friend, a great actor and a brilliant human being Shiv Subramaniam.

My heartfelt condolences to his wife Divya. May God give you enough energy to face this tragedy .

ॐ शान्ति !

