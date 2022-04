عمران خان کیلئے ویڈیوزمیں اپنےگانے کےاستعمال پرجواداحمد کی وارننگ

گلوکارجواداحمد نے ایک بار پھراپنے گانے ‘تم جیتویاہارو’ کو عمران خان کے لیے بنائی جانے والی ویڈیوزمیں استعمال کرنے پر شدید برہمی کا اظہارکیا ہے۔

سیاسی جماعتوں کے ترانوں یا ویڈیوزمیں مقبول گلوکاروں کی آواز سنائی دینا اب عام سی بات ہے لیکن ایسا تبھی ممکن ہے جب مذکورہ گلوکارکی سیاسی ہمدردیاں بھی اسی جماعت کے ساتھ ہوں۔

لیکن جواد احمد کا معاملہ ایسا ہرگزنہیں اس لیے انہوں نے ایک بارپھربلا اجازت اپنے گانے کااستعمال کرنے والوں کے لیے تنبیہہ جاری کی ہے۔

برابری پارٹی پاکستان کے نام سے اپنی سیاسی جماعت رکھنے والے جواد احمد نے تازہ ٹویٹ میں خاصے سخت الفاظ کااستعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگرعمران خان دنیا ختم ہونے کی صورت میں یہاں بچ جانے والی آخری آدمی ہوں تب بھی وہ انہیں اپنے گانے کے قابل نہیں سمجھیں گے۔

یہ پہلا موقع نہیں کہ جواد احمد نے ایسا کہا ہو، اس سے قبل بھی مارچ میں انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان نے اظہاریکجہتی کیلئے ویڈیو میں اپنے اسی گانے کے بلا اجازت استعمال پرخاصی برہمی کااظہارکیا تھا ۔

I did not write & sing this song for liars & hypocrites but for Pakistan’s youth. The whole nation wants you people to lose for destroying this country.



میں نےیہ گاناجھوٹوں اورمنافقوں کےلۓنہیں بلکہ اس ملک کےنوجوانوں کےلۓبنایاتھا۔ملک کوتباہ کرنےپرپوری قوم چاہتی ہےکہ آپ لوگ ہاریں۔ https://t.co/rNCNV6I5Pd