کوئی ثبوت نہیں ملا:ایف آئی نے ثناءجاوید کی شکایت نمٹادی

ایف آئی اے سائبرکرائم سندھ نے اداکارہ ثناءجاوید کی جانب سے دائرکردہ سائبرہتک عزت کیس کی شکایت نمٹاتے ہوئے بند کردی۔

ثناء جاوید کے مبینہ نامناسب رویے کے خلاف 9 اور 10 مارچ کو ماڈل منال سلیم، ماڈل فریحہ شیخ اورمیک اپ آرٹسٹس اکرام گوہر اورریان تھومس نے الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد اداکارہ کی حمایت یا مخالفت میں شوبز انڈسٹری کے دیگر فنکاروں کی جانب سے کی جانے والی متعدد پوسٹس وائرل ہوئیں۔

نامناسب رویے کا الزام عائد کیے جانےکے بعد ثناء نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اپنے شوہرگلوکارعمیرجسوال کے ہمراہ ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی تھی جسے بند کردیا گیا۔

اداکارہ نے موقف اپنایا تھاکہ ایک گروہ مل کر مجھے بدنام کرنے کے لیےمنصوبہ بندی کے تحت مہم چلارہا ہے۔

سربراہ ایف آئی اے سائبرکرائم سندھ عمران ریاض نے ٹوئٹرپرکیس میں پیشرفت کے حوالے سے بتایا کہ ثناء جاوید کی سائبرہتک عزت کی شکایت کو بند کردیا گیا ہے، ایف آئی اے لیگل ٹیم کی جانب سے فراہم کردہ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لینے پرجو مواد ملا وہ کام کے دوران ان کے ساتھی افراد کے ذاتی تجربات کے اشتراک سے متعلق تھا۔

The technical team also could not find any evidence of planned smearing campaign against her.