آسکرزمیں کرس راک کوتھپڑمارنےوالےول اسمتھ پرطویل پابندی

کرس راک کو تھپڑمارنے والے ہالی ووڈ اداکارول اسمتھ پرآسکرزیا کسی اور اکیڈمی ایونٹ میں شرکت کے لیے 10 سال کی پابندی عائد کردی گئی۔

ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ فیصلہ موشن پکچراکیڈمی کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے بعد سامنے آیا جس میں 27مارچ کو آسکر تقریب کے دوران اہلیہ سے متعلق مذاق پرول اسمتھ کے کرس راک کو تھپڑمارنے کے معاملے کا جائزہ لیا گیا تھا۔

اکیڈمی حکام نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے لیے یہ اکیڈمی فیملی، اپنے مہمانوں اورناظرین کے لیے مثال قائم کرنے کا ایک موقع تھا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرسکے، ول اسمتھ کے رویے کے جواب میں آج کی کارروائی ہمارے فنکاروں اور مہمانوں کی حفاظت کے بڑے مقصد کی جانب ایک قدم ہے۔

بیان کے مطابق ، ’94 ویں آسکرزکا مقصد کمیونٹی کے ان افراد کی کامیابی کا جشن منانا تھا جنہوں نے گذشتہ سال شاندارکام کیا تاہم وہ لمحات اسٹیج پرول اسمتھ کےناقابل قبول اور نقصان دہ رویے کے باعث دھندلا گئے’۔

اکیڈمی نےول اسمتھ کو بہترین اداکارکا ایوارڈ قبول کرنے کی اجازت دینے پرمعذرت کی اور ساتھ ہی غیر معمولی حالات میں حوصلہ برقراررکھنے کے لیے کرس راک کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔

دوسری جانب امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ول اسمتھ نے کہا کہ میں اکیڈمی کے فیصلے کو قبول اوراس کا احترام کرتا ہوں۔

ول اسمتھ نے رواں سال اپنی فلم ‘کنگ رچرڈ’ کے لیے بہترین اداکارکا آسکر بھی جیتا، اداکارپابندی کے عرصے کے دوران آسکرز نامزد گیوں اور جیتنے کے اہل رہیں گے۔

واضح رہے کہ ول اسمتھ نے اپنی اہلیہ جیڈا پنکیٹ اسمتھ سے متعلق مذاق پر برہم ہوتے ہوئے راک کے منہ پرزوردار تھپڑماراتھا۔

بیسٹ ڈاکیومینٹری کے لیے آسکرکا اعلان کرنے والے کرس راک نے میزبانی کی روایت کےمطابق ناظرین کواپنےمذاق سے محظوظ کرنا چاہا اوراس مقصد کے لیے ول کی اہلیہ جیڈا کے بالوں سے محروم سر کے تناظرمیں کہا کہ ڈیمی مور کی فلم جے آئی جین کے سیکوئل میں جیڈا کو آنا چاہیے۔

Chris Rock made a joke about Will Smith’s wife, Jada being in “G.I. Jane” because of her bald head.



Will Smith went up to the stage, and slapped Chris Rock.pic.twitter.com/2BSVxERB6E