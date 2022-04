سپریم کورٹ کے فیصلے پر شوبز ستاروں کا ردعمل

پاکستانی فنکاروں نے سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے اور پارلیمنٹ بحال کرنے کے فیصلے پر اپنا ردعمل دیا ہے۔

سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے اور وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر آئینی قرار دیے جانے کے بعد شوبز شخصیات نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔

موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر شوبز ستاروں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے اپنے ردعمل دینا شروع کر دیے ہیں۔

اداکارہ زارا نور عباس کا انسٹا پوسٹ میں کہنا ہے کہ وہ ملک میں عمران خان کے علاوہ کسی کو وزیرِ اعظم قبول نہیں کرتیں۔

اداکار و میزبان فیصل قریشی نے بھی عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ انہوں نے گھبرانا نہیں ہے۔

اداکار عثمان خالد بٹ نے بھی عدالتی فیصلے پر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عدالت نے تحریک عدم اعتماد پر ہفتے کو ووٹنگ کرنے کا حکم دے دیا۔

A unanimous ruling.

Vote of No Confidence motion on Saturday.

Did NOT see that coming. — Osman Khalid Butt (@aClockworkObi) April 7, 2022

Maqsood Chaprasi Right now ! pic.twitter.com/H0NYMnKOaH — Muneeb Butt (@muneeb_butt9) April 7, 2022

We are with you @ImranKhanPTI , stay strong — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) April 7, 2022

اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے اپنی پوسٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی پینٹنگ شیئر کرتے ہوئے انہیں ’ون مین آرمی‘ قرار دیا

Can we all come out and reject this decision? What kind of democracy is this where the people’s votes have no value over the MNAs who can easily sell out their souls and their country men. I stand with Imran Khan and for your own sake, Stand up for yourself. #SupremeCourt — Quratulain Balouch (@Quratulainb) April 7, 2022

Early elections the way forward InshaALLAH Supreme Court will brake the political deadlock ..Pakistan moving forward🇵🇰 — Shaan Shahid (@mshaanshahid) April 7, 2022

Great day to remember. For it is this day history will remember as when the real fight against our nation’s subservience started. The final victory belongs to truth and truth alone because in time only the truth prevails. Everything else withers away.



Rejoice my lovely country. — Rohail Hyatt (@rohailhyatt) April 7, 2022