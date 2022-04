معروف بھارتی اداکار زرتاج گل کے مداح ہوگئے

بھارتی اداکار نے کے آر کے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کے مداح نکلے ۔

بھارت کے معروف اداکار کمال راشد خان ایک ٹوئٹ میں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کررہی ہیں۔

ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ بھارت میں اس طرح کی سیاستدان کیوں نہیں؟، اتنی ہوشیار اور اچھا بولنے والی ۔

Why no politician like her in India? I mean, clever and good speaker. pic.twitter.com/lk2wbjTcD4