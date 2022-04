ہم تم چھاگیا

پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے دوران خصوصی ڈرامے نشرکیے جانے کی روایت جڑپکڑچکی ہے۔

رواں سال شائقین کو 3 ڈراموں ہم تم، پرستان اور چوہدری اینڈ سنزکا بےچینی سے انتظارتھا جن میں سے 2 ڈرامے ہم ٹی وی اورایک جیو پرنشرکیاجارہاہے۔

ہم تم اورچوہدری اینڈ سنزکو مقبول ترین ڈرامہ سیریل ‘سُنوچندا’ کی رائٹرصائمہ اکرم چوہدری نے لکھا ہے جبکہ پرستان ڈائجسٹ کے میدان کی پرانی کھلاڑی ثمرہ بخاری کا تحریرکردہ ہے جو ماضی میں لکھی جانے والی پُرمزاح کہانیوں کے باعث ایک منفرد پہچان رکھتی ہیں اور اب ٹی وی پربھی سکہ جما رہی ہیں ۔

مزاح لکھنا صائمہ اکرم چوہدری کا خاصہ ہے اس لیے سبھی کو یقین تھا کہ اس باربھی ‘آیا اور چھایا’ والا معاملہ ہوگا، فی الحال صرف 2،2 اقساط نشرکی گئی ہیں اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تینوں ڈراموں میں سے کون بازی مارے گا لیکن سوشل میڈیا پریہ پلڑا ‘ہم تم’ کے حق میں جھکا دکھائی دے رہا ہے۔

I think this drama will soon reach the level of #SunoChanda

There have been only two episodes so far and I have become obsessed with this.. full of entertainment 🥳🥳#humtum — Syeda Abeer Zahra (@SyedaAbeerZahr1) April 4, 2022

#HumTum well I have to say, the first episode didn’t disappoint. It was fun and entertaining to watch. The best part was the role reversal that @saimakramwriter has done this time. The parhakoo and independent larkiyan and the ghaireloo larkay. 👏👏👏 so refreshing pic.twitter.com/Uk23Z3WBXO — Rabia Mughni (@rabiamughni) April 3, 2022

ہم تم گزشتہ رات سے ٹوئٹرٹاپ ٹرینڈزمیں شامل ہیں جہاں صارفین اپنے اپنے پسندیدہ کرداروں اور مناظرکے حوالے سے ٹویٹس کررہے ہیں۔

I personally like the fact #Humtum isn’t your conventional Ramzan play with more emphasis on cringe comedy nd lame ass antics. Despite the comedy part being a bit underwhelming the drama as a whole has a very feel good factor meaningful plot which makes it much more relatable ig. pic.twitter.com/AQQMWgfgsj — ✨ (@BingNorah) April 4, 2022

رمشا خان اوراحدرضامیرکی کیمسٹری کوپسند کرنے کے ساتھ ساتھ ان ٹویٹس کا سب سے اہم پہلو ڈرامے کے کرداروں پررائے ہے۔صارفین روایتی ڈگرسے ہٹ کر صنف نازک کو مضبوط دکھانے پر انتہائی پسندیدگی کا اظہارکررہے ہیں۔

The innovative concept of breaking stereotypes in #HumTum is so refreshing to see. I love how the girls are independent and are the ones excelling in studies and sports while the guys are helping out with domestic work and are involved in hobbies like cooking, gardening etc. pic.twitter.com/u4X0PztTdU — ♡ (@_euphoria_18) April 4, 2022

i am a simple person. give me a brother adoring the heck outta his sister and you’ll have all my attention. NOTHING gets to like a healthy portrayal of a brother-sister relationship in any drama.#HumTum pic.twitter.com/irJwlyVq7G — mais||no more grey✨ (@maissum) April 3, 2022

ارسلان نصیرکی جانب سے ‘پرستان’ کوزیادہ پسندکیے جانے کا دعویٰ بھی کئی صارفین نے یوٹیوب ویوزکی روشنی میں مستردکردیا۔