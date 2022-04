ڈرامہ پرستان کی پہلی قسط پر شائقین کا ردعمل

ڈرامہ سیریل پرستان کی پہلی قسط کل نشر ہوئی، جس کو عوام کی جانب سے بہت پسند کیا گیا اور ڈرامہ عوام کی بڑی تعداد کی توجہ کا مرکز بھی بن گیا۔

دانش نواز کی ہدایت کاری میں بننے والا ڈرامہ سیریل پرستان کی کاسٹ میں جویریہ سعود، اسد صدیقی، نوین وقار، میرا سیٹھی، مورو، میروب علی، اور جمشید نیازشامل ہیں۔

گزشتہ روز ٹوئٹر پر جاری پیغام میں ڈرامے کے مرکزی کردار ارسلان نصیر نے یہ خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کی کہ پرستان کی پہلی قسط ایک گھنٹے کے اندر یوٹیوب پر باقی رمضان ڈراموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی۔

Wow thanks for the overwhelming response guys ! The first episode of Paristan is doing great. You are all love ❤️ #Paristan #cbaArmy #humtv pic.twitter.com/KxM887qSg0 — Arslan Naseer – CBA (@ArslanNaseerCBA) April 3, 2022

ارسلان نصیر نے کہا کہ آپ سب کے اتنے اچھے ردعمل پر دل سے شکر گزار ہوں۔

دوسری جانب سوشل میڈیا پر شائقین نے بھی اپنا ردعمل دیتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار کیا ۔

His character clearly shows that he can do serious roles too. #paristan pic.twitter.com/XEVCLjYQbW — CBA Army – India✨ (@Fareehaaa__) April 3, 2022

Watched first episode now I know I am late but @ArslanNaseerCBA u are amazing again just like Hadi

Bs waha nokrie ki talash thi aur yaha chokri ki 😂😂

Sorry jokes apart but I am quite happy to see my fvrt onscreen couple again @aymensaleem @ArslanNaseerCBA#paristan 😘 pic.twitter.com/elPUv3fBtw — Haroon Badshah (@HaroonB75093243) April 4, 2022