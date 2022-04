بیچارے بیٹنگ کیلئے آئے، اگلےاننگ ڈکلیئرکرکےچل دیے

پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گزشتہ روز3 اپریل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل تھا جب دنیا بھرکی نظریں وزیراعظم عمران خان کیخلاف تحریک عدم اعتماد پرووٹنگ کے حوالے سے پاکستانی پارلیمنٹ پرتھیں ۔

قومی اسمبلی کےاجلاس کا آغازہونے کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے آئین کےآرٹیکل 5 کے تحت اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کوغیرآئینی قراردیتے ہوئےمسترد کردیا۔

فوراً بعد ہی وزیراعظم نے قوم سے مختصرخطاب میں بتایا کہ انہوں نے صدرمملکت کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیج دی ہے، اس حیران کن پیشرفت پر حکومتی حمایتیوں میں خوشی کی لہردوڑگئی جو ہرصورت وزیراعظم کے خلاف اس تحریک کو ناکام ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔

سوشل میڈیا پرجہاں عام صارفین نےعمران خان سے اظہاریکجہتی کرتے ہوئے اپنے جذبات کااظہارکیا وہیں شوبزسمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی سیلیبرٹیزبھی پیش پیش دکھائی دیں۔

اداکارشان شاہد نےعمران خان کو بہترین کرکٹرہونے کے علاوہ بہترین سیاستدان بھی قراردیتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے شاندار اننگ کھیلتے ہوئے ایک ہی گیند پر3 وکٹیں حاصل کرلیں۔

And they thought you were a cricketer you are the best political mind of today @ImranKhanPTI what an …..in swing 3 wickets with 1ball pic.twitter.com/NdEKGl1efG