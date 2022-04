عروج آفتاب گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی بن گئیں

عروج آفتاب نے گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ ہونے کا اعزازحاصل کرلیا۔

بروکلین میں مقیم عروج آفتاب نے اپنے گانے ‘محبت’ کے لیے اتوارکو بہترین گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ٹرافی جیتی۔

انسٹاگرام پراپنے فالوورزکو یہ خوشخبری سنانے والی عروج نے ایوارڈ کے ساتھ تصویرشیئرکرتے ہوئے لکھا، ‘ پہلی پاکستانی خاتون گریمی فاتح ہیں عروج آفتاب ‘۔

عروج کو گریمی ایوارڈزکے لیے بہترین نیو آرٹسٹ اوربہترین گلوبل پرفارمنس کی کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا تھا۔

گلوکارہ کو گریمی دلوانے والی ‘محبت ‘ کو سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنا پسندیدہ قراردیا تھااور یہ ان کی سمرپلے لسٹ 2021 میں بھی شامل تھی، 1920 کی دہائی میں حفیظ ہوشیارپوری کی لکھی گئی یہ اردو کلاسیکل نظم عروج کی تیسری البم ‘ولچرپرنس’کا حصہ ہے۔

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it’s a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw