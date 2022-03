حکومت کےحمایتی فنکاروں پرتنقید:منیب بٹ کاریحام خان کوسخت جواب

منیب بٹ نے ریحام خان کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت کی حمایت کرنے والے فنکاروں پرتنقید کا کراراجواب دیا ہے۔

وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اورلکھاری ریحام خان سوشل میڈیا پرانتہائی متحرک رہتے ہوئے حکومت پرتنقید میں پیش پیش رہتی ہیں۔



حال ہی میں ریحام خان نے اپنی ٹویٹ میں غالباً آزادی اظہاررائے کا اصول فراموش کرتے ہوئے وزیراعظم کی حمایت میں آواز اٹھانے والی شوبزسیلیبرٹیزپرکڑی تنقید کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ،’یہ دیکھنا افسوسناک ہے کہ آن اسکرین ٹیلنٹ کی وجہ سے جن اداکاروں کی ہم عزت کرتے ہیں وہ بےشرمی کے ساتھ فاشسٹ اقتدار کی آواز بنے ہوئے ہیں جو کہ بس روانہ ہونے والی ہے’۔

It is sad to see actors that we respected for their on screen talent shamelessly become mouthpieces of a fascist regime that’s on it’s way out.

Artists should not be used for attacking politicians the government is threatened by. Stick to the day job guys!!