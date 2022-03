کانپیں ٹانگ رہی ہیں پر’سمندرپار’ سےگانا تیار

بلاول بھٹوزرداری کی زبان پھسلنے پرسوشل میڈیا پرمقبول ترین جملہ اب میمزسے ایک قدم آگے نکل کرموسیقی کی دنیا تک پہنچ گیا ہے۔

پیپلزپارٹی کے عوامی مارچ کے دوران سلام آبادمیں خطاب کرنے والے بلاول بھٹوزرداری نے جوش خطاب میں حکمرانوں کو للکارتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کو ‘کانپیں ٹانگ رہی ہیں ‘ کہہ دیا تھا، جملے سے لطف اندوز ہونے والوں نے سوشل میڈیا پر اتنی میمز بنائیں اور تبصرے کیے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

This is beyond funny!! #کانپیں_ٹانگ_رہی_ہیں. pic.twitter.com/mTki3woQqf