آسکرتقریب:ول اسمتھ کی اہلیہ کامذاق اڑانے پرمیزبان کو زوردارتھپڑ

گزشتہ روز 94ویں اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب میں ایک ایسا منظربھی دیکھنے میں آیا جس نے دیکھنے والوں کو شدید تحیرمیں مبتلا کیا کہ آیا ایسا واقعی ہوا یا یہ اسکرپٹ کا حصہ تھا۔

بہترین اداکارکا ایوارڈ جیتنے والے ہالی ووڈ اداکار ول اسمتھ نے کامیڈین کرس راک کی جانب سے اپنی اہلیہ جیڈا پنکیٹ اسمتھ سے متعلق کیے جانے والے ایک مذاق پر برہم ہوتے ہوئے راک کے منہ پرزوردار تھپڑ ماردیا۔

بیسٹ ڈاکیومینٹری کے لیے آسکرکا اعلان کرنے والے کرس راک نے میزبانی کی روایت کےمطابق ناظرین کواپنےمذاق سے محظوظ کرنا چاہا اوراس مقصد کے لیے ول کی اہلیہ جیڈا کے بالوں سے محروم سر کے تناظرمیں کہا کہ ڈیمی مور کی فلم جے آئی جین کے سیکوئل میں جیڈا کو آنا چاہیے۔

جہاں اس نامناسب مذاق پرایلوپیشیا سے متاثرہ جیڈا کے تاثرات سے ان کے جذبات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں وہیں ول کے ردعمل نے ایک لمحے کے لیے لاس اینجلس کے ڈولبی تھیٹرمیں موت کی خاموشی طاری کردی۔

Chris Rock made a joke about Will Smith’s wife, Jada being in “G.I. Jane” because of her bald head.



Will Smith went up to the stage, and slapped Chris Rock.pic.twitter.com/2BSVxERB6E — LetsOTT Global (@LetsOTT) March 28, 2022

اپنی نشست سے اٹھ کراسٹیج پرجانے والے اداکار نے کرس کے منہ پرزناٹے دارتھپڑ جڑا اور واپس پلٹ آئے، نشست پر بیٹھنے کے بعد راک کی جانب سے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کرنے پرول نے چیخ کرکہا کہ “میری بیوی کا نام اپنی زبان سے دوررکھو’۔

ول کی اہلیہ جیڈا پنک اسمتھ جاڈا پنکیٹ بال جھڑنے کی بیماری ایلوپیشیا کا شکارہیں اور 2018میں عوامی سطح پریہ انکشاف کر چکی ہیں۔

سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی اور ول کا نام ٹوئٹرٹاپ ٹرینڈزمیں آگیا، صارفین نے اپنی ٹویٹس میں ملے جلے ردعمل کا اظہارکیا۔

These reactions to Will Smith and Chris Rock are probably going to be used for future memes pic.twitter.com/oWeYffTnvg — tabithayuen (@tabithayuen) March 28, 2022

People who think the Will Smith & Chris Rock Trailer was real are the same people who think they really fight in WWE. pic.twitter.com/le5CBwXiIF — The Muffin Man (@Nigel_Mang) March 28, 2022

ول اسمتھ نے فلم ‘کنگ رچرڈ’ میں رچرڈ ولیمز کا کردار نبھانے پر رواں سال بہترین اداکار کا آسکر حاصل کیا ہے۔