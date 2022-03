فلم”83“میں عمران خان کا کردار نے پاکستانیوں کو مایوس کردیا

پاکستان کے ٹوئٹر صارفین نے بالی وڈ فلم ”83“ میں وزیر اعظم عمران خان کا کردار دیکھ کر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

بالی وڈ کے اداکار رنویر سنگھ کی فلم ”83“ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز ہوچکی ہے جسے دیکھ کر کرکٹ شائقین 1983 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی یادوں میں کھو گئے ہیں۔

تاہم اس فلم کے ایک خاص منظر نے پاکستانی ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرلی جس سے بہت سے پاکستانی حیران بھی ہوئے، اس وقت فلم ”83“ پاکستان کے نیٹ فلیکس پر نمبر ون ہے۔

فلم کے مذکورہ منظر میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کپل دیو اور سابق کپتان اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ملاقات کو دکھایا گیا ہے۔

The sports drama film 83, starring Ranveer Singh, is based on Indian Cricketer Kapil Dev’s features a special appearance of our very own PM Imran Khan. Do you see resemblance? #ImranKhan #KapilDev #Thisis83 #RanveerSingh #TheCorrespondentPk pic.twitter.com/yg9UuVdq7w — The Correspondent PK (@correspondentPk) March 24, 2022

فلم میں کپل دیو کا کردار ادا کرنے والے رنویر سنگھ عمران خان سے گرم جوشی سے ملتے ہیں، اس پر پاکستانیوں نے تبصرے کیے ہیں۔

Such a lovely positive gesture from Kabir Khan & Ranveer in '83.

A film about Kapil Dev shows in a few seconds the decades old bond of Imran Khan & Kapil Dev. Kapil was one of Khan's special guests at his oath taking ceremony in 2018.



Kaisi chal rahi hai app ki taayari Pha jee! pic.twitter.com/zQbYDRsyok — Mehr Tarar (@MehrTarar) March 23, 2022

Watching #83 and this is Imran Khan- landay da @TariqIzhar pic.twitter.com/OhL6U1MpxL — Mirza A. Baig 🏎 (@k0mmunicat0r) March 23, 2022

ok but the real crime against @ImranKhanPTI is the man they used to play him in the ‘83 film. personally offended. — zoha (@zchishtii) March 21, 2022

یاد رہے کہ موجودہ وزیراعظم اور اس وقت کے کرکٹ کپتان عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے لیے پہلی بار جیتے جانے والےاس اعزاز کو آج 30 سال مکمل ہوچکے ہیں۔