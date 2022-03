عشنا شاہ کا اعتراض بےجا نہیں ہے

حال ہی میں ایک خاتون کی جانب سے رضامندی کے بغیرخود کوچھونے پربرہمی کا اظہار کرنے والی عشنا شاہ نے ایک بارپھر ایسی ہی صورتحال کاسامنا کرنے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ ان کا اعتراض بےجانہیں۔

اداکارہ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے ان کے بالوں کو چھوا جس سے سخت اذیت پہنچی۔

عشنا نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، ‘ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کو ان کی رضامندی کے بغیرچھوتے ہیں’۔

اس بات کا پس منظربتاتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کراچی ائرپورٹ پرایک سیکیورٹی افسرکے لیے یہ حرکت کیسے صحیح ہوسکتی ہے کہ وہ بغیردستانے پہنے اوراپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کیے بغیرمیرے بالوں پرہاتھ پھیرے۔

What. Is. With. People. Touching. Other. People. Without. Consent?! How the heck is it okay for a security officer at Karachi airport to frisk me & run her hands through my hair without gloves & without sanitising her hands. OCD is a real thing, I am shaking & retching!

ٹویٹ کی آخری لائن میں عشنا نے واضح کیا کہ وہ دراصل او سی ڈی (آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈ) کا شکار ہیں۔

یہ درحقیقت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں مبتلا شخص اپنی مرضی کیخلاف یا کسی بھی ان چاہی چیزسے شدید متاثرہوتا ہے جواس کے لیے الجھن اورذہنی اذیت کا باعث بنتی ہے، اسی لیے عشنا کے لیے بھی یہ رویہ ذہنی کوفت کا باعث بنا۔

او سی ڈی کا انکشاف کرنے والی عشناکو کراچی کے ایک شاپنگ مال میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

The aunty at the mall will never know she effectively ruined my day by touching me (my hair, had she touched my face my week would have been ruined). Is the concept of wanting personal space from strangers so foreign that it falls in the realms of batameezi? 🥺 or is it just me?