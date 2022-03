آرمی چیف کی شوبزستاروں سے ملاقات، حریم فاروق کا سیلیوٹ

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں شریک شوبزستاروں سے ملاقات کی۔

اسلام آباد کے شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں صدرپاکستان ڈاکٹرعارف علوی، وزیراعظم عمران خان، وفاقی وزرا اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت او آئی سی تنظیم کے وزرائے خارجہ نے بھی شریک رہی۔

رواں سال بھی شوبزستاروں کی بڑی تعداد پریڈ اور مارچ پاسٹ دیکھنے پہنچی جن میں سجل علی، کبریٰ خان، دنانیر، شہریار ،منور، حریم فاروق، وہاج علی، مایا علی اوردیگر شامل ہیں۔

سوشل میڈیا پرکئی ویڈیوزوتصاویروائرل ہیں جن میں آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ کو اپنی نشست سے اٹھ کرشوبزسیلیبرٹیز سے ملتے دیکھاجاسکتا ہے۔

مایا علی سے خیرمقدمی کلمات کے تبادلے کے بعد جنرل باجوہ حریم فاروق کی جانب بڑھے جنہوں نے احتراماً آرمی چیف کو سیلیوٹ پیش کیا۔

کئی صارفین یہ جاننے کے بھی خواہشمند دکھائی دیے کہ مایا اور آرمی چیف کے درمیان کیا بات ہوئی۔

SOMEBODY TELL ME WHAT THE COAS SAID TO MAYA ALI. 😭😭

He leaned forward pointed to her and said something and she thanked him twice?!!!!#MayaAli pic.twitter.com/zQgtoHTIUV