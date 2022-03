پھر ملیں گے، کوک اسٹوڈیو 14 کا آخری گانا جاری

کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کے آخری گانے ’پھر ملیں گے‘کو جاری کردیا گیا۔

کوک اسٹوڈیو نے سیزن 14 کا اختتام فیصل کپاڈیہ اور ینگ اسٹنرز کے گانے ‘پھر ملیں گے’ کے ساتھ کیا۔

اس سے سیزن 14 کے بارویں گانے ’گو‘میں عاطف اسلم کے ساتھ عبداللہ صدیقی نے آواز کا جادو جگایا تھا، ’گو‘ عاطف اسلم کا اسی سیزن کا دوسرا گانا ہے، اس سے قبل 23 جنوری کو مومنہ مستحسن کے ساتھ ان کا پنجابی گانا ’سجن ڈس نہ‘ ریلیز کیا گیا تھا۔

کوک اسٹوڈیو سیزن 14 میں 13 منفرد گانے شامل کئے گئے جن میں سب سے زیادہ پزیرائی ’پسوڑی‘ گانے کو ملی ۔

فیصل کپاڈیہ اور ینگ اسٹنرز کے گانے کو مداحوں نے بھی خوب پسند کیا۔

Emotional right now, #CokeStudio has ended it's season with it's last song 'Phir Milenge' ft Young stunners and Faisal Kapadia. So many things to remember from this season, surely gonna miss. Hats off 2 all the members & specially #Xulfi ❤️ #CokeStudio14