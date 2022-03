عاصم اظہرکا’اہم پیغام’ کےساتھ میرب سےمنگنی کااعلان

عاصم اظہرنے اپنے مداحوں اورفالوورز کے لیے ایک اہم پیغام کے ساتھ میرب علی سے منگنی کا اعلان کیا ہے۔

گزشتہ روز گلوکارکے اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر میرب اور وہ چھائے رہے، شیئرکی جانے والی تصاویرمیں قدرے سادہ مگر دلکش اندازمیں دکھائی دینے والی میرب اور عاصم کے لیے بڑی تعداد میں نیک خواہشات کا اظہارکیا گیا ۔

Shukar Alhamdulillah. 💍



With the grace of Allah Almighty and our parent’s duas, we announce our Imam Zamin – engagement. May Allah SWT and Ahlebait (as) keep us protected and this happy forever, Aameen. Keep us in your prayers. 💛 pic.twitter.com/fy9wIatMrt — Asim Azhar (@AsimAzharr) March 20, 2022

ہانیہ سے دوستی ختم ہونے کے بعد سے عاصم کو میرب کے ساتھ دیکھاجارہا تھا، اس دوران گزشتہ سال دونوں کی منگنی کی افواہیں بھی سامنے آئیں جس کی تردید بھی کی گئی تاہم میرب اکثر عاصم کے ساتھ ایوارڈ فنکشنز،کنسرٹس یا دیگرتقریبات میں دیکھی گئیں ، اس دوران وہ عاصم کی گائیکی سے متعلق تعریفی پوسٹس بھی شیئرکرتی رہیں۔

منگنی کے اعلان کے بعد مبارکباد وصول کرنے والے عاصم نے اس دوران وائرل ہونے والے اسکرین شاٹ سے متعلق اہم پیغام جاری کیا۔

عاصم نے اپنی ٹویٹ میں ایک ‘نیوز چینل’ کے اسکرین شاٹ کو دوبارہ پوسٹ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے پھرسے واضح کیا کہ انہوں نے میرب کو اپنی بہن نہیں کہا تھا، یہ ایک مداح کی جعلی چیٹ تھی۔

To all reposting a screenshot of a “news channel” that said I had labelled Merub as my sister bec of a fake chat a fan had made, I clarified it a year ago. 🙏🏽 reminder since this is a beautiful moment of my life that I want to cherish. Doosre ki khushi mai khush hona chahiye. ♥️ https://t.co/KsjjinBv8L — Asim Azhar (@AsimAzharr) March 20, 2022

گلوکار کے مطابق، ‘ میں نے ایک سال پہلے اس بات کی وضاحت کی تھی اور یاد دہانی کروادوں کہ یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے، دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیئے’۔

دسمبر2021 میں دیے جانے والے ایک انٹرویومیں میرب نے بھی عاصم اورخود سے متعلق زیرِگردش افواہوں کے حوالے سے واضح کیا تھا کہ ، ’لوگ کہتے ہیں کہ میں اور عاصم آپس میں کزن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ہم سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ یہ خبریں بھی سُننے کو ملیں کہ عاصم اظہر میری دوسری امّی کے بیٹے ہیں’۔

عاصم نے اپنے مداحوں کوجلد مٹھائی بھجوانےکا وعدہ بھی کیا۔

Clarification was important because the narrative was disgusting. Anyways, baaki sab ko mithaai jald hi ghar pohanch jayegi. 😂♥️ I love you guys. Thank you for the love & duas. — Asim Azhar (@AsimAzharr) March 20, 2022

اداکارہ نے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری کوئی دوسری امّی نہیں ہیں،عاصم اور میری فیملی کے کافی اچھے تعلقات قائم ہیں اور بچپن سے ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے، ہماری والدہ آپس میں اچھی دوستیں ہیں جبکہ میرا بھائی عاصم کا بیسٹ فرینڈ ہے۔

یمنیٰ زیدی، زارا نور عباس ،آئمہ بیگ، سجل علی سمیت بہت سے سیلیبرٹیزنے عاصم اور میرب کو مبارکباد دی۔

زارانے انسٹااسٹوریز میں لکھا، ‘ فیملی میں خوش آمدید چھوٹی بھابھی’۔

اس کے علاوہ سوشل میڈیا پرعاصم اور زارا کی والدہ کی گزشتہ سال جولائی میں شیئرکی جانے والی ایک تصویربھی زیرگردش ہے جس میں دونوں کے ملبوسات اور بالوں کاانداز تک وہی ہے جو منگنی کی تصاویرمیں نظرآرہا ہے۔

اس تصویرکے پیش نظرمختلف انٹرٹینمنٹ سائٹس پریہ دعویٰ بھی کیا جارہا ہے کہ عاصم اور میرب کی منگنی گزشتہ سال ہی ہوئی تھی جسے اب ظاہرکیا گیا ہے۔

میرب علی ان دنوں ڈرامہ سیریل ‘صنف آہن’ میں نظرآرہی ہیں۔