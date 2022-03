کوک اسٹوڈیو14: عاطف اسلم کا نیا گانا سنیں

کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کے بارہویں گانے ’گو‘ کو انگریزی اور اردو زبان میں جاری کردیا گیا۔

اس گانے میں عاطف اسلم کے ساتھ عبداللہ صدیقی نے آواز کا جادو جگایا ہے، ’گو‘ عاطف اسلم کا اسی سیزن کا دوسرا گانا ہے، اس سے قبل 23 جنوری کو مومنہ مستحسن کے ساتھ ان کا پنجابی گانا ’سجن ڈس نہ‘ ریلیز کیا گیا تھا۔

اس گانے کی شاعری عبداللہ صدیقی نے ذوالفقار علی جبار المعروف زلفی کے ساتھ لکھی ہے جب کہ گانے کو کمپوز بھی عبداللہ صدیقی، زلفی اور مانو نے کیا ہے۔

گانے کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت سراہا جارہا ہے۔

گو سے قبل کوک اسٹوڈیو سیزن 14 کے گیارہویں گانے ’ٹھگیاں‘ کو 13 مارچ کو قرة العین بلوچ اور زین زوہیب کی آواز میں جاری کیا گیا تھا۔