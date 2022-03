وزیراعظم کی ویڈیومیں اپنے گانے کے استعمال پرجواداحمد برہم

سیاسی جماعتوں کے ترانوں میں مقبول گلوکاروں کی آوازیں سنائی دینا اب عام سی بات ہے لیکن ایسا تبھی ممکن ہے جب مذکورہ گلوکارکی سیاسی ہمدردیاں بھی اسی جماعت کے ساتھ ہوں ۔

برابری پارٹی پاکستان کے نام سے اپنی سیاسی جماعت رکھنے والے گلوکار جواد احمد نے تازہ ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کی سے اظہاریکجہتی کیلئے ویڈیو میں اپنے گانے’ تم جیتو یاہارو’ کے بلا اجازت استعمال پرخاصی برہمی کااظہارکیا ہے۔

گلوکارنے موجودہ صورتحال میں وزیراعظم عمران خان سے اظہاریکجہتی کے لیے کی جانے والی سینیٹرعون عباس کی ایک ٹویٹ پرسخت ردعمل ظاہرکرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ گانا اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔

عون عباس کی جانب سے شیئرکیے جانے والےوزیراعظم کے اس ویڈیو کلپ کے پس منظرمیں جواد احمد کا گانا سنائی دے رہا ہے۔

I did not write & sing this song for liars & hypocrites but for Pakistan’s youth. The whole nation wants you people to lose for destroying this country.



میں نےیہ گاناجھوٹوں اورمنافقوں کےلۓنہیں بلکہ اس ملک کےنوجوانوں کےلۓبنایاتھا۔ملک کوتباہ کرنےپرپوری قوم چاہتی ہےکہ آپ لوگ ہاریں۔ https://t.co/rNCNV6I5Pd