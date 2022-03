ویڈیو: رشی کپور کی آخری فلم کا ٹریلر جاری

سال 2020 میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے بالی ووڈ کے مشہور اداکار رشی کپور کی آخری فلم شرما جی نمکین کا ٹریلر جاری کردیا گیا۔

رشی کپور کا جب انتقال ہوا تو وہ اس فلم کا کافی حصہ شوٹ کرچکے تھے تاہم مداحوں کو انکی اس فلم کا بے صبری سے انتظار تھا لیکن کرونا کی وجہ سے فلم میں تاخیر ہوئی۔

one legend embracing us with warmth, another taking us through, Sharmaji’s story-of life, love,and laughter is surely the one to take away your blues!💕#SharmajiNamkeenOnPrime, march 31@chintskap @SirPareshRawal @thisisnothitesh @excelmovies @MacguffinP pic.twitter.com/OiNg9QbtTz