دی کشمیرفائلز: مسلمان مخالف پروپیگنڈہ فلم اتنی مقبول کیوں؟

حال ہی میں ریلیزہونے والی والی بالی ووڈ فلم ‘ دی کشمیرفائلز’ ان دنوں مسلسل ٹاپ ٹرینڈ رہی ہے، چھوٹے بجٹ کی اس فلم کی کئی ریاستوں میں فری اسکریننگ ہوئی اور یہ پہلے ہی 2022 کی سب سے بڑی سنیمٹک نیوزمیکرقرار پا چکی ہے۔

دی کشمیرفائلز 11 مارچ کو ہندوستان بھر ے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی لیکن اسکرین پرآنے سے پہلے ہی اسے ذرائع ابلاغ میں خاصی توجہ حاصل ہوئی، فلم کے مصنف اورہدایت کار وویک اگنی ہوتری نے ٹی وی میزبان کپل شرما پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے انتہائی مقبول “ی کپل شرما شو” میں فلم کی تشہیرسے انکارکیا،جو کہ شاہ رخ خان، دیپیکا پڈوکون ، اکشت کمار اور دیگراے کیٹگری میں شامل اداکاروں کے لیے اپنی آنے والی فلموں کی تشہیر سے متعلق ایک جانا مانا پلیٹ فارم ہے۔

وویک نے دعویٰ کیا کہ انہیں کپل شرما شو میں اس لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کی فلم میں کوئی “بڑا کمرشل اسٹار” نہیں تھا۔ دوسری جانب دی کشمیر فائلزمیں کلیدی کردار ادا کرنے والے سینیئرآرٹسٹ انوپم کھیرنے وضاحت کی ہے کہ انہیں شومیں مدعو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے خودشرکت انکارکردیا تھا کیونکہ وہ ایک پُرمزاح پلیٹ فارم پراتنی گہری اورسنجیدہ فلم کے حوالے سے بات نہیں کرسکتے تھے۔

فلم کی کہانی مقبوضہ کشمیر میں 1990 کی دہائی میں بسنے والے ہندو پنڈتوں کے گرد گھومتی ہے جس کےنمایاں اداکاروں میں انوپم کھیر، پلوی جوشی، متھن چکرابورتی، امان اقبال، درشن کمارسمیت دیگرشامل ہیں، سوشل میڈیا پر اسے بڑے پیمانے پرمسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش قراردیاجا رہا ہے۔

گزشتہ دہائی میں بالی ووڈ انڈسٹری میں ایسے پراجیکٹس میں اضافہ دیکھا ہے جو اسلامو فوبک کے بیانیہ کو آگے بڑھاتے اور مسلمان شخصیات پرمنفی روشنی ڈالتے ہیں، پدماوت، تنہاجی، اورحال ہی میں اکشے کمار کی سوریاونشی کا شمار ایسی ہی فلموں میں ہوتا ہے جنہوں نے کافی تنازعارت کھڑے کیے۔

Thank you paji ⁦⁦@AnupamPKher⁩ for clarifying all the false allegations against me ❤️🙏 और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी मोहब्बत दी 😃 खुश रहिए, मुस्कुराते रहिये 🙏 #thekapilsharmashow #Isupportmyself 🤗 pic.twitter.com/hMxiIy9W8x — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 14, 2022

نمائش کے بعد ہندوستان بھرکے سینما گھروں سے پریشان کن مناظربھی دیکھنےمیں آئے جن میں مسلم مخالف نعرے اورنفرت انگیز تبصرے ہالزاورتھیٹرزکے باہرسڑکوں پرگونج رہے ہیں۔

The movie is doing exactly what it was meant to. Absolutely terrifying scenes playing out in theatres: murderous chants, hateful sloganeering, calls to stay away from Muslims etc. Sick. https://t.co/1LHG0SGBlC — Fatima Khan (@khanthefatima) March 14, 2022

After watching the movie, the guy appeals to Hindus to beware of them (Muslims)… pic.twitter.com/od0IgrvwTa — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 14, 2022

This is a video from outside a cinema hall in #Delhi, the capital of the #india. #KashmirFiles has spoiled the atmosphere of the country by showing the film Request to the Chief Minister of Delhi @ArvindKejriwal, please protect Delhi or save the environment from getting worse. pic.twitter.com/5BRqnGgfTV — Zulekha Khan (@afzal_zulekha) March 15, 2022

بھارتی وزیراعظم نریندرمودی اور ان کے کئی اہم وزرا نے ‘دی کشمیرفائلز’ کی کھل کر تعریف کی جبکہ فلم اپنے موضوع کے باعث باکس آفس پربھی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، جب کہ فلم باکس آفس پر دھوم مچا رہی ہے، بہرطور کچھ ناقدین نے نوٹ کیا ہے کہ فلم میں پروپیگنڈہ دکھایا گیاہے۔

فلم کے بنانے والوں پرممتاز بھارتی فلمی نقادوں نے تاریخ اورحقائق کو مسخ کرنے، ہندو قوم پرستی کو ہوا دینے، فرقہ وارانہ ایجنڈے کی خدمت کرنے اوراسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا لیکن وزیراعظم مودی نے اس تنقید کو “فلم بدنام کرنے کی سازش” قراردیا ہے۔

رواں ہفتے کے آغازمیں کنگنا رناوت نے فلم کی تعریف اور تشہیر نہ کرنے پربالی ووڈ ستاروں کو نشانہ بنایا تھا، کبھی اپنے متنازع بیانات تو کبھی ساتھی ستاروں کے ساتھ چپقلش کی وجہ سے اکثروبیشترہی خبروں کی زینت بنی رہنے والی کنگنا کا کہنا ہے کہ کشمیرفائلز نے “بالی ووڈ کو اس کے تمام گناہوں سے پاک کردیا ہے”۔

معروف بھارتی سیلیبرٹیزمیں سے فلم کی تعریف کرنے والوں میں صرف اکشے کمار اوریامی گوتم شامل ہیں۔