سلمان خان نے شاہ رخ سے پارٹی مانگ لی

شاہ رخ خان نے اپنا اوٹی ٹی پلیٹ فارم ایس آر کے پلس شروع کرنے کا اشارہ دیا ہے۔

شاہ رخ خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کا لوگو بھی جاری کیا ہے لیکن انھوں نے اپنی طرف سے ابھی تک کچھ واضح طور پرنہیں بتایا۔

اس معلومات کو شیئر کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے لکھا کہ او ٹی ٹی کی دنیا میں کچھ ہونے والا ہے اس طرح اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ایک نیااوٹی ٹی پلیٹ فارم لانچ کرنے جا رہے ہیں

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk. Congrats on your new OTT app, SRK+ https://t.co/MdrBzqpkyD