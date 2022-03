احسن خان اور نیلم منیر کی فلم ’چکر‘، ٹریلر دیکھیں

Your browser does not support the video tag.

پاکستانی شوبز جوڑی اداکار احسن خان اور اداکارہ نیلم منیر کی فلم ’چکر‘ کا ٹریلر ریلیز ہوگیا۔

احسن خان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی نئی فلم’چکر‘ کا ٹریلر شیئر کردیا ہے، یہ ٹریلر فلم کےمزاحیہ، سنسنی اور ایکشن سے بھرپور مناظر پر مبنی ہے۔

ٹریلر کے اختتام پر فلم میں پاکستانی آل راونڈر شعیب ملک انٹری دکھائی گئی ہے جوکہ یقیناً کرکٹر کے مداحوں کے لیے ایک حیرت انگیز خبر ہوگی۔

یاد رہے کہ گزشتہ سال سے شعیب ملک کے حوالے سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کررہی تھیں کہ وہ کرکٹ کی دنیا میں کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔

خیال رہے کہ یاسر نواز کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں اداکارہ نیلم منیر کے ہمراہ اداکار احسن خان، اور جاوید شیخ بھی اسکرین پر نظر آئیں گے۔

فرید نواز پروڈکشنز کے تحت بننے والی یہ فلم جوکہ ایک پراسرار کہانی پرمبنی ہے رواں سال عیدالفطر کے موقع پر ریلیز کی جائے گی۔