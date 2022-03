نوے کی دہائی کے معروف ریسلر ریزر رامون چل بسے

ماضی میں ڈبلیو ڈبلیو ای میں ریزر رامون کے نام سے مشہور ریسلر اسکاٹ ہال 63 سال کی عمر میں چل بسے۔

ڈبلیو ڈبلیو ای کی جانب سے بتایا گیا کہ ہال آف فیم ریسلر اس وقت چل بسے جب لائف سپورٹ کو خاندان کی آمد کے بعد ہٹا دیا گیا۔

اسکاٹ ہال کو لائف سپورٹ پر اس وقت رکھا گیا تھا جب کولہے کی سرجری کے دوران بلڈ کلاٹ کے باعث انہیں بیک وقت کئی ہارٹ اٹیکس کا سامنا ہوا۔

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.



WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS