عامرلیاقت اس سال کسی رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی نہیں کرینگے؟

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور میزبان عامر لیاقت حسین نے اپنی اہلیہ کے ساتھ رمضان شو کرنے کی خبروں کی تردید کردی۔

عامر لیاقت نے اہلیہ سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری اہلیہ گھریلو خاتون ہے کوئی شو نہیں کریں گی۔

اپنی ٹوئٹ میں میزبان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور کوئی ٹرانسمیشن نہیں کریں گی، البتہ وہ میرے ساتھ سیٹ پر ضرور موجود ہوں گی مگر اسکرین پر نہیں۔

That is completely false news, she is a housewife and will not do any transmission. Yes she is with me on the set but not on screen. However I have not decided yet to do Transmission because I am doing an International animated film and dubbing dates in April. pic.twitter.com/Joy66tJUw0