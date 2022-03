دنانیرکا نیا ‘پارٹی ورژن ‘دیکھیے

دنانیرمبین کی ایک سال قبل شروع کی جانے والی پارٹی کا سفرابھی ختم نہیں ہوا۔

فروری 2021 میں نتھیا گلی میں سڑک کنارے بنائی گئی محض 4 سیکنڈزکی اس ویڈیومیں ہلا گلا کرتے دوستوں کے ہمراہ دنانیرانگریزی لب ولہجے میں کہتی ہیں،” یہ ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پاوری (پارٹی) ہورہی ہے”۔ اس ویڈیو نے آج سب کی جانی پہچانی انفلوئنسراور اداکارہ دنانیرمبین کوراتوں رات شہرت دی۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پراتنی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ معروف شخصیات سمیت ہردوسرا بندہ اس کی نقالی کرتا نظرآیا۔

پارٹی کریز گزشتہ ہفتے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو سے پھرشروع ہوا جس میں ٹک ٹاک ویڈیو میں سُرخ لباس میں ملبوس وفا عامرنامی بچی ہاتھ میں موبائل پکڑے ‘ہائے گائز’ سے آغازکے بعد کیمرہ گھماتے ہوئے کہتی ہے، “یہ میں ہوں، یہ ہمارا باپ ہے اور یہ ہمارے باپ کی پارٹی ہورہی ہے”۔

سوشل میڈیا پرتیزی سے وائرل ہونے والی اس ویڈیونے جہاں سبھی کومحظوظ کیا وہیں رئیل پارٹی گرل دناننیرکوبھی یہ بیحد بھائی۔

دنانیرنے انسٹاپروفاکے پارٹی ورژن پربنائی جانے والی اپنی ویڈیو اپ لوڈ کی اورکیپشن میں اس نئے ورژن کو بہترین قراردیا، دنانیر کا کہنا ہے کہ،’اس لڑکی نے مجھے پیچھے چھوڑدیاہے’۔

دوسری جانب خیبرپختونخواہ سے تعلق رکھنے والی وفا نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں سب کا شکریہ ادا کیاہے۔

