سلمان خان اور کترینہ کیف کے مداحوں کیلئے اچھی خبر

سلمان خان اورکترینہ کیف نے اپنی آنے والی ایکشن فلم ٹائیگر 3 کا پہلا ٹیزر شیئرکرتے ہوئے مداحوں کو خوشخبری سُنادی۔

ٹائیگر3 بالی ووڈ کی انتہائی کامیاب فلموں کا حصہ ہے، ‘ایک تھا ٹائیگر’ کے نام سے پہلی فلم 2012 میں ریلیز ہوئی تھی جس کے بعد 2017 میں ‘ٹائیگرزندہ ہے’ ریلیزہوئی ۔ دونوں فلموں میں سلمان خان اورکترینہ کیف نے کام کیا تھا اورملے جلے تنقیدی ردعمل کے باوجوددونوں ہی فلموں نے بڑے پیمانے پرکامیابیاں حاصل کی تھیں۔

بالی ووڈ کی مقبول جوڑی نے سوشل میڈیا پوسٹس میں بتایا کہ سیکوئل فلم آئندہ برس عیدالفطرکے موقع پر 21 اپریل کو ریلیز کی جائے گی۔

Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 on 2023 Eid… let’s all be there ..Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. #KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3 pic.twitter.com/StPMGrZ1v5