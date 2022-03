ایشوریہ رائے کی نئی فلم سے پہلی جھلک وائرل

ایشوریہ رائے شادی کے بعد سے خال خال ہی کسی پراجیکٹ میں نظرآتی ہیں، مداحوں نے حال ہی میں تامل زبان میں بنائی جانے والی تاریخی فلم سیریل پونیئن سیلوان میں اداکارہ کی جھلک دیکھ کرخاصی خوشی کا اظہارکیا ہے۔

آخری باراسکرین پر 2018 میں انیل کپوراور راج کمارراؤ کے ساتھ فنے خان میں نظرآنے والی ایشوریہ نے بڑے بجٹ کی اس فلم کا پوسٹراپنے فالوورز کے لیے انسٹاگرام پرشیئرکیا۔

اداکارہ نے کیپشن میں لکھا، ‘ سنہری دور30 ستمبرکو بڑی اسکرین پرآرہا ہے ‘۔

معروف فلمساز منی رتنم کی ڈائریکشن میں بنائی جانے والی اس فلم میں تامل سینما کے مقبول اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے، فلم کی کہانی کالکی کرشنامورتی کے ناول پونیئن سیلوان (دی سن آف پونی) پر مبنی ہے۔

ایشوریا کی جانب سے انسٹاپوسٹ کے کچھ ہی دیربعد ان کا نام سوشل میڈیا پرٹرینڈ کرنے لگا۔

And finally we got Aishwarya’s first look😭😭😭😭😭🔥😍🔥🔥🔥🔥🔥

NANDHINI DEVI in her eyes😍😍#AishwaryaRaiBachchan #PonniyinSelvan pic.twitter.com/Pv0iJzDHsh — Aishwarya Rai (@LiveLonly1) March 2, 2022

I’ll never stop loving her! I’ll fall in love with a Villain now!!! pic.twitter.com/3vrmpmMhy0 — Rishi Kaviraj (@RishiKaviraj1) March 2, 2022

مداحوں نے اپنے اپنے اندازمیں اداکارہ سے محبت کا اظہارکیا۔

اطلاعات کے مطابق ایشوریہ رائے اس فلم میں منفی کردار میں نظرآئیں گی۔