لوپیتانیونگ کراچی کے ساحل سمندرپرسالگرہ مناتے ہوئے

روشنیوں کے شہرکراچی سے محبت کرنے والوں میں تازہ اضافہ لوپیتا نیونگ کا ہے جن کی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹس اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔

آسکرایوارڈیافتہ ہالی ووڈ اداکارہ کی تصاویر گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پروائرل ہوئیں جن سے ظاہر ہوا کہ وہ کراچی میں موجود ہیں ۔ لوپیتا اپنی دوست میشا جاپان والا کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔

ساحل سمندرپرکوریوگرافرزاہد حسین کے ساتھ کھنچوائی گئی تصویر اور بعد ازاں شادی کی تقریب سے آتشی گلابی روایتی لہنگے چولی میں ان کی تصاویرسامنے آئیں۔

At the wedding of an amazingly talented friend’s daughter in Karachi- #MishaFisher & their friends from #NewYork, #LupitaAmondiNyong‘o Their dance performances rocked! #artworld #NewYork #Karachi pic.twitter.com/sZjL5K0koB

— Anila Ali (@anilaali) February 23, 2022