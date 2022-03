شاہ رخ کے ‘پٹھان ٹائم’ کا آغاز اب سے ہواچاہتا ہے

شاہ رُخ خان نے بالآخراپنے مداحوں کا انتظارختم کرتے ہوئے نئی فلم پٹھان کا ٹیزرشیئرکرتے ہوئے ریلیزکی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔

منشیات کیس میں بیٹےکی گرفتاری کے معاملے سے نمٹنے کے بعد زیرتکمیل پراجیکٹس کی شوٹنگ کا دوبارہ آغاز کرنے والے کنگ خان نے مائیکروبلاگنگ سائٹ پرلکھا ، ‘میں جانتا ہوں کہ یہ تاخیر سے ہے، لیکن تاریخ یاد رکھیں ۔۔۔ پٹھان ٹائم کا آغازاب سے ہوا چاہتا ہے’ ۔

اپنے مداحوں کو فلم کی ریلیز کی تاریخ بتانے والے شاہ رخ نے 25 مارچ 2023 کو انہیں سینما گھروں میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

شاہ رخ نے بتایا کہ فلم آئندہ برس ہندی کے علاوہ تیلگو اور تامل زبان میں بھی ریلیز کی جائے گی۔

