ایکسکلوژو:ماہرہ خان بطور پروڈیوسر کیسی ہیں؟

Your browser does not support the video tag.

ماہرہ خان کی پہلی پروڈکشن، ویب سیریز 'بارہواں کھلاڑی' کا انتظار سبھی کو ہے۔

کرکٹ سے متعلق اس ویب سیریز میں دوستی، محبت، حسد، جدوجہد اورکامیابی جیسے موضوعات کواُجاگرکیا گیا ہے، بارہواں کھلاڑی کو ماہرہ خان اور نینا کاشف نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ ہدایات عدنان سرور نے دی ہیں۔

یہ ویب سیریز اپنی مختلف کہانی، تنوع ، نئے ٹیلنٹ اورفواد خان جیسے بڑے ستاروں کی وجہ سے گزشتہ سال سے تفصیلات سامنے آنے کے بعد سے توجہ حاصل کیے ہوئے ہے، سیریزمیں قومی کرکٹراورسابق کپتان شعیب ملک بھی مختصر کردار نبھا رہے ہیں۔

کاسٹ میں شامل یوٹیوبر شاہ ویرجعفری، دانیال ظفر، میریوسف، خاقان شاہنواز اور دیگر سماء ٹی وی کے مارننگ شو نیا دن میں شریک ہوئے اور ماہرہ خان کےاس پرجوش پراجیکٹ کاحصہ ہونے سے متعلق اپنے تاثرات بتائے۔

دانیال ظفرنے انکشاف کیا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کرکٹ نہیں کھیلی بلکہ بچپن سے ہی فٹبال کے شوقین رہے ہیں اس لیے انہیں اس کھیل کے لیے خاصی مشق کرنی پڑی۔

دانیال نے مزید کہا کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے انہیں ایک کزن نے تربیت دی،یہ کافی مشکل سفر تھا لیکن انہیں خوشی ہے کہ یہ کیمرے کے سامنے اچھی طرح سے گزرا۔

شا ویر کے دوست کا کردار ادا کرنے والے خاقان شاہنوازنے اپنے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'میں ایک امیر آدمی کا بگڑا ہوا بیٹا ہوں'، خاقان کے کردار کا ایک مزاحیہ پہلو ہے کہ وہ دوسروں کو چھیڑتا رہتا ہے۔

ماہرہ خان کے ساتھ بطور پروڈیوسر کام کرنے سے متعلق سوال پرشاہ ویر نے کہا، 'ہم ہرجگہ یہ کہتے ہیں کہ ماہرہ کی توانائی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ وہ بھرپور توانائی کے ساتھ سیٹ کے ارد گرد چھلانگ لگا رہی ہوتیں ، جس طرح سے وہ ہمیں روزانہ تحریک دیتی تھی وہ واقعی متاثر کن تھا، کوئی بھی ان کی توانائی کا مقابلہ نہیں کرسکتا '۔

دانیال کا کہنا تھا کہ چونکہ ماہرہ خان نے خود اداکاری کی ہے، اس لیے وہ جانتی ہیں کہ اداکاروں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔

شاہ ویرجعفری نے بتایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ سیریز صرف کرکٹ کے بارے میں ہے، یہ دوستوں، خاندان، محبت، کرکٹ، جذبہ اور لڑائی سے متعلق ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس خوبصورت ویب سیریز میں سب کچھ شامل کیا گیا ہے، ' دونوں کرکٹرز کا جذبہ اور صلاحیت یکساں ہے، لیکن ایک کواس کے امیرانہ پس منظرسے فائدہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا تعلقات نہ ہونے کی بناء پرپیچھے رہ جاتا ہے'۔

بارہواں کھلاڑی کا پریمیئر5 مارچ 2022 کو ہوگا، اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔