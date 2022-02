کراچی آنےوالی آسکرونرلوپیتا نیونگ کو شلوارقمیض بھاگئے

آسکرایوارڈ یافتہ اداکارہ لوپیتانیونگ نے بالآخرسوشل میڈیاپراپنے دورہ کراچی کی تصاویرشیئرکردی ہیں۔

لوپیتا نیانگو نے سال 2014 میں بریڈ پٹ کی پروڈکشن میں بنائی جانے والی فلم ‘ 12 ایئرزآف آسلیو’ میں اپنی عمدہ اداکاری پر آسکرایوارڈ حاصل کیا تھا، اس کے علاوہ بلیک پینتھر،جنگل بُک، اسٹاروارزاورلٹل ماسٹرجیسی مقبول ترین فلمیں بھی اداکارہ کےکریڈٹ پرہیں۔

اپنی دوست معروف ویژول آرٹسٹ میشا جاپان والا کی شادی کی تقریب میں شرکت کیلئے پاکستان آنے والی سیاہ فام کینین نژاد 38 سالہ ہالی ووڈ اداکارہ کی کئی تصاویرگزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پرزیرگردش رہیں، جن میں انہیں روایتی لہنگا چولی میں بھی ملبوس دیکھا گیا۔

At the wedding of an amazingly talented friend’s daughter in Karachi- #MishaFisher & their friends from #NewYork, #LupitaAmondiNyong‘o Their dance performances rocked! #artworld #NewYork #Karachi pic.twitter.com/sZjL5K0koB