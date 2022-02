میشا اورفارس شفیع کے ‘معززصارف ‘ نےسوشل میڈیاگرمادیا

کوک اسٹوڈیوسیزن 14 ہرطرح سے شائقین کی امیدوں پرپورا اتر رہا ہے۔

تازہ ترین میشاشفیع اوران کے بھائی فارس کا گانا ‘معززصارفین ‘ ہےجس میں دونوں کی دم دارآوازاورشاندارریپ نے سوشل میڈیا کوگرما دیا۔

منفرد بولوں پرمشتمل اس گانے کو باصلاحیت بہن بھائی نے خود ہی لکھا اور کمپوزکیا ہے۔

صارفین نے میشااور فارس کی جوڑی کو حیرت انگیزقراردیتے ہوئے ٹویٹس میں پسندیدگی کا اظہار کیا۔

this Muaziz Saarif video is one single shot???? Just amaze I love everything about it — ramsha (@ramshaleem) February 27, 2022

A sincere request to all the music fraternity around the globe to not sleep on to the music & fusion coming out of #CokeStudioSeason14!

It’s an absolute treat to watch & feel it.https://t.co/bxqQM7W25u — Balbir Singh💥 (@Balbaasaur) February 27, 2022

Well I guess I’m already listening to it on repeat🌚

“Muaziz saarif apka balance is call k liye na-kaafi hay” https://t.co/jd0NWwlKmc — Procrastinator (@ireej_) February 25, 2022

کوک اسٹوڈیو کی جانب سے گزشتہ روز گانا ریلیز کیے جانے کے بعد اس نے سوشل میڈیاپر پاکستان سُپرلیگ کے فائنل کے ہنگامے کے باوجودبھرپورجگہ بنائی۔