آسکرایوارڈیافتہ اداکارہ لوپیتاکراچی میں موجود

آسکرایوارڈ یافتہ اداکارہ لوپیتانیونگ راں ہفتے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں۔

لوپیتا نیانگو نے سال 2014 میں بریڈ پٹ کی پروڈکشن میں بنائی جانے والی فلم ‘ 12 ایئرزآف آسلیو’ میں اپنی عمدہ اداکاری پر آسکرایوارڈ حاصل کیا تھا، اس کے علاوہ بلیک پینتھر،جنگل بُک، اسٹاروارزاورلٹل ماسٹرجیسی مقبول ترین فلمیں بھی اداکارہ کےکریڈٹ پرہیں۔

سیاہ فام کینین نژاد 38 سالہ ہالی ووڈ اداکارہ کی کئی تصاویرسوشل میڈیا پرزیرگردش ہیں جن کے مطابق وہ اپنی دوست معروف ویژول آرٹسٹ میشا جاپان والا کی شادی کی تقریب میں شرکت کیلئے پاکستان آئی تھیں۔

اس حوالے سے صحافی صادق سلیم نے اداکارہ کے ساتھ تصاویر پوسٹ کیں جن میں سے ایک شادی کی تقریب کی ہے جبکہ دوسری تصویر میں دونوں ساحل سمندرپرموجود ہیں۔

سلیم صادق نے بتایا کہ میشا جاپان والا کی شادی کی تقریب بھی ساحل سمندرپرہوئی جس کی کوریوگرافی زاہد حسین نے کی ہے۔ دیسی شادی کے لیے لوپیتا نے بھی فُل دیسی اندازاپناتے ہوئے آتشی گلابی لہنگا چولی زیب تن کیا۔

At the wedding of an amazingly talented friend’s daughter in Karachi- #MishaFisher & their friends from #NewYork, #LupitaAmondiNyong'o Their dance performances rocked! #artworld #NewYork #Karachi pic.twitter.com/sZjL5K0koB