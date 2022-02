عطااللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی آسکر اور بافٹا ایوارڈ کیلئےنامزد

گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی لاریب عطا اور ان کی ٹیم نے آسکر اور بافٹا ایوارڈ 2022 کے لیے نامزدگی حاصل کرلی۔

جیمز بانڈ سیریز کی حالیہ فلم ’نوٹائم ٹوڈائے‘ نے 94 ویں اکیڈمی ایوارڈ کے لیے ’بہترین اوریجنل سونگ‘، ’بہترین سونگ‘اور ’بہترین ویژول ایفیکٹس‘سمیت تین نامزدگیاں حاصل کی ہیں۔ فلم کی ویژول ٹیم میں پاکستان کی نوجوان آرٹسٹ لاریب عطا بھی شامل ہیں جو فلم کی ڈیجیٹل کمپوزیٹر ہیں۔

View this post on Instagram

اس کے علاوہ اس ٹیم نے بافٹا 2022 میں ’بہترین اسپیشل ویژول ایفیکٹس‘کی نامزدگی بھی حاصل کی ہے۔

Our Special Visual Effects nominees 🎇



🎞️ DUNE

🎞️ FREE GUY

🎞️ GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

🎞️ THE MATRIX RESURRECTIONS

🎞️ NO TIME TO DIE #EEBAFTAs pic.twitter.com/yrgwx0eoiS