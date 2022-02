شاہ رُخ خان کی نئی تصویر: یہ وہ نہیں جوآپ سمجھے

شاہ رُخ خان کی مقبولیت کسی دورمیں کم نہیں ہوتی، بیٹےکی گرفتاری کے معاملے سے نمٹنے کے بعد زیرتکمیل پراجیکٹس کی شوٹنگ کا دوبارہ آغاز کرنے والے کنگ خان کی ایک تصویرنے سوشل میڈیا پرقیاس آرائیوں کا طوفان گرم کردیا۔

گزشتہ روز شاہ رخ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پرایک ویڈیواپ لوڈ کی جوانٹرنیٹ پرفوری وائرل ہوئی، 4 سال سے اداکار کو بڑی اسکرین پربےچینی سے دیکھنے کے منتظر مداحوں نے فوراً ہی اندازے لگانا شروع کردیے کہ یہ آنے والی فلم ‘پٹھان’ کی ایک جھلک ہے جس میں شاہ رخ کے مقابل دپیکا پڈوکون ہیں۔

لیکن شاہ رُخ کی یہ دراز زُلفیں ایکشن ہیرو کاکردارادا کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ مختلف انداز مشروبات کے ایک اشتہارکے لیے اپنایا گیا ہے۔

ایکشن سے بھرپوراس ٹی وی اشتہار میں شاہ رُخ خان تھیٹراسکرین پرخود کو دیکھ رہے ہیں جہاں انہیں چلتی ٹرین میں غنڈوں سے نمٹتا دکھایاگیا ہے۔ویڈیو وائرل ہونے کے فوراً بعد شاہ رخ کے مداحوں نے تبصروں کی بھرمار میں ان سے نئی فلم پٹھان کا باضابطہ اعلان کرنے کی درخواست کی اور سُپاسٹار کی ایکشن میں واپسی کا جشن منایا۔

Shah Rukh Khan on screen after ages! We are digging King Khan’s long-haired badass look in this new Thums Up @iamsrk #SRK #Pathan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/DDhoH54SiB — Magnatic FAN🚩 (@magnaticFan1) February 22, 2022

One commercial and one tweet cant make twitter go wild until you are #ShahRukhKhan. The HYPE is real.💥 He is coming…….the #Pathan is coming…!! pic.twitter.com/oUnsIzp0Vx — n. (@shahdiot) February 22, 2022

Just a glimpse of new advertisement of Megastar #ShahRukhKhan and it's Start Trending along with #Pathan 💥🔥 pic.twitter.com/4EAYK0RH6U — Harsh Mishra (@iamharsh55) February 22, 2022

شاہ رُخ خان آخری بارسینما اسکرین پر سال 2018 میں انوشکا شرما اورکترینہ کیف کے ساتھ فلم ‘ زیرو’ میں نظر آئے تھے۔ آنند ایل رائے کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم باکس آفس پرکچھ خاص نام نہ کما سکی جس کےبعد شاہ رخ نے فلموں سے وقفہ لینے کااعلان کردیا۔

زیرو بالی ووڈ کی اب تک کی سب سے مہنگی فلموں میں سے ایک تھی۔

اداکارنے تاحال اپنے نئے پراجیکٹ سے متعلق باضابطہ اعلان نہیں کیا، اطلاعات ہیں کہ جان ابراہم بھی پٹھان کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔