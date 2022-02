ماضی کی مقبول اداکارہ کو اب پہچاننا مشکل

ماضی کی معروف اداکارہ میناکشی ششادری نے اپنی حال ہی میں لی گئی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس میں انہیں پہچاننا مداحوں کیلئے مشکل ہے ۔

گزشتہ دنوں میناکشی ششادری نے ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں ان کے بال چھوٹے اور آنکھوں پر چشمہ نظر آرہا ہے، اس تصویر کے ساتھ انہوں نے مختصر کیپشن لکھا ’’نیو لُک‘‘۔

اداکارہ کی حالیہ تصویر کو دیکھ کر ان کے مداح حیران رہ گئے کیونکہ اس سے قبل بھی وہ اپنی نئی اور ماضی کی تصاویر کا موازنہ کرتی رہی ہیں ۔

NAMASTE !! 🙏🙏🙏

My soul honors your soul.

I honor the love, light, beauty in you.

Location @dallasdowntown

Model @Meenaakshi Sheshadri

Hair and makeup @vanitapatelmakeupartist

Photography @FlashBrushproduction pic.twitter.com/2JaWttDUny