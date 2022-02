اُشنا شاہ ڈراموں میں کزن میرج کیخلاف بول پڑیں

اداکارہ اُشنا شاہ ٹی وی ڈراموں میں کزن میرج کے رجحان کے خلاف سوشل میڈیا پر بول پڑیں۔

ٹوئٹر پر اپنے ٹویٹ میں اداکارہ اُشنا شاہ نے لکھا کہ بطور آرٹسٹ ڈراموں میں ہمیں کزن میرج کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ کزن میرج کے صحت پر لاتعداد مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔

As artists & creators we should stop encouraging cousin romances in dramas. Generations of cousin marriages have resulted in countless health issues & birth defects in children such as thallassamia & learning disabilities. Let’s take this seriously.https://t.co/B8WNd6JoYB