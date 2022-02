شُجاع حیدرکے دعویٰ پربھارتی موسیقارکی قانونی کارروائی کی دھمکی

بھارتی میڈیا کے مطابق موسیقار راشد خان نے پاکستانی گلوکاروموسیقار شجاع حیدرکی جانب سے گانا نقالی کرنے کے الزام پرقانونی کارروائی کی دھمکی ہے۔

گزشتہ ہفتے گلوکار،گیت نگار، کمپوزراورمیوزک پروڈیوسرشجاع حیدرنے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ بھارتی میوزک ڈائریکٹرز یاسر ڈیسائی اورراشد خان نے2017 میں ڈرامہ سیریل ‘ باغی ‘ کے لیے گائے جانے والے او ایس ٹی کو کاپی کیا ہے۔

شجاع نے یاسر اور راشد کے گانے ‘ پیا رے پیا ‘ کا اسکرین شاٹ شیئرکرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ ، ‘ یاسر ڈیسائی اورراشد خان نے میرے اوریجنل گانے باغی کو کاپی کیا اور مجھے اس پربالکل بھی فخر نہیں ہے’۔

Indian Music directors Yasser Desai and Rashid Khan copied my original song “Baghi “and I am not proud of it. Absolutely not!#Apnabanaao@iamrealasim @yasserdesai @rashidkhan_19 pic.twitter.com/YaUYWyr7rw