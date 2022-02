سنی لیونی دھوکا دہی کا شکار بن گئیں

بالی ووڈ اداکارہ سنی لیونی حال ہی میں جعلسازوں کی جانب سے دھوکا دہی کا شکار بن گئیں۔

سنی لیون نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا کہ کس طرح ان کا سی آئی بی آئی ایل اسکور چند جعل سازوں کی جانب سے ان کے پی اے این کارڈ کو استعمال کرکے لون نکلوانے کی وجہ سے متاثر ہوا۔

انھوں نے اپنے اس ٹوئٹ کو کچھ دیر بعد ڈیلیٹ کردیا تھا، تاہم جمعرات کو کی گئی اس پوسٹ میں انھوں نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ابھی ابھی پیش آیا ہے۔

انکا مزید کہنا تھا کہ چند نامعقول افراد نے میرا پی اے این کارڈ استعمال کرکے اس میں سے دو ہزار بھارتی روپے کے مساوی لون لیا۔

انھوں نے میرا سی آئی بی آئی ایل اسکور کے ساتھ فراڈ کیا۔ تاہم آئی وی ایل ایس سیکیورٹیز نے مدد کے لیے کچھ نہیں کیا، جو بھارت میں قابل افسوس صورتحال ہے۔

Thank you @IVLSecurities @ibhomeloans @CIBIL_Official for swiftly fixing this & making sure it will NEVER happen again. I know you will take care of all the others who have issues to avoid this in the future. NO ONE WANTS TO DEAL WITH A BAD CIBIL !!! Im ref. to my previous post.