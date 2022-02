سلمان خان اور کترینہ ایک ساتھ ایکشن میں

سلمان خان اورکترینہ کیف نے دہلی میں ایکشن فلم ٹائیگر 3 کی شوٹنگ کا دوبارہ آغازکردیا ہے۔

ٹائیگر3 بالی ووڈ کی انتہائی کامیاب فلموں کا حصہ ہے، ‘ایک تھا ٹائیگر’ کے نام سے پہلی فلم 2012 میں ریلیز ہوئی تھی جس کے بعد 2017 میں ‘ ٹائیگرزندہ ہے’ ریلیزہوئی ۔ دونوں فلموں میں سلمان خان اورکترینہ کیف نے کام کیا تھا اورملے جلے تنقیدی ردعمل کے باوجوددونوں ہی فلموں نے بڑے پیمانے پرکامیابیاں حاصل کی تھیں۔

کافی عرصے بعد سلمان اور کترینہ بالآخر ٹائیگر3 کے سیٹ پرواپس آگئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فلم کی شوٹنگ دہلی میں جاری ہے،سیٹ سے سامنےآنے والی چند تصاویرسوشل میڈیا پربھی وائرل ہورہی ہیں۔

Get Ready for The Biggest War 🔥 #Tiger3 Undoubtedly one of the Biggest Action film loading.. #SalmanKhan 💥🔥 pic.twitter.com/lXMoVZik36