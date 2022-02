عاصم اظہرکی پہلی البم کا پہلاگانا

عاصم اظہرنے اپنے مداحوں کیلئے گزشتہ سال اپنی پہلی اسٹوڈیو البم لانے کا اعلان کیا تھا جو اب پورا ہوا چاہتا ہے، گلوکار نے البم کے پہلے گانے کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کردیا۔

میوزک انڈسٹری میں اپنے 8 سال مکمل کرنے کے بعد عاصم نے پہلی بار ستمبر2020 میں اپنے پہلے البم کی ریلیز کا عندیہ دیا تھا، گزشتہ روزاُن کی جانب سے پہلے گانے ‘ کبھی میں کبھی تم ‘ کی ریلیز کا اعلان کرتے ہی یہ ٹوئٹرٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

KABHI MAI.. KABHI TUM ♥️ first single from my debut album – 28.02.22 @fahadmustafa26 @s_qamarzaman pic.twitter.com/C2Pzmp1G4b

عاصم نے بعد ازاں سوشل میڈیا پرالبم کی تشہیرکے لیے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔

Love all of you & your efforts. Thank you for waiting. Its time. 🔥 https://t.co/PJ8lxYcLjF