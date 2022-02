بھارتی اداکار،ایکٹوسٹ دیپ سدھو کی موت حادثہ یاقتل؟

بھارتی اداکاردیپ سدھو دہلی سے بھٹنڈاجاتے ہوئے کارحادثے میں چل بسے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق 38سالہ دیپ سدھو کی گاڑی کوحادثہ دہلی کو بائی پاس کرنے والی کنڈلی مانیسرپلوال ایکسپریس وے پرپیش آیا،ان کی ایس یو وی بس منگل کی شب ساڑھے 9 بجے ٹریلرٹرک سے ٹکراگئی۔

Very sad and shocking news. Rest In Peace Deep Sidhu Veer. May Waheguru give strength to the family 🙏 #Deepsidhu pic.twitter.com/ZpMycisdj2 — Sukshinder Shinda (@SukshnderShinda) February 15, 2022

Visuals of the car from the accident site. Punjabi actor #DeepSidhu died in a road accident after he rammed his car into a standing truck at Kundli-Manesar-Palwal (KMP) Expressway



(📸 via ANI) pic.twitter.com/QIHim9yuLm — Hindustan Times (@htTweets) February 15, 2022

پولیس حکام کے مطابق دیپ سدھو کی موت اسپتال پہنچنے سے قبل ہی ہوچکی تھی، وہ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے احتجاج کے دوران لال قلعہ تشدد کیس میں ملزم تھے۔

دیپ سدھو کوگزشتہ کسانوں کی احتجاجی ٹریکٹرریلی کےدوران گرفتارکیا گیا تھا جو لال قلعہ پرآنے کے بعد پُتشدد شکل اختیار کرگئی تھی، اداکار کو اپریل میں ضمانت پررہا کردیا گیا تھا۔

اداکارکواپریل 2021 کے آغازمیں ضمانت پررہاکرتے ہی فوراً دوبارہ گرفتارکرلیا گیاتھا تاہم اسی ماہ کے اختتام پرانہیں دوسری بار ضمانت پر رہا کیا گیا، دہلی کی عدالت نے واضح کیا تھا کہ پولیس کے بُلانے پراداکارکوپوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔

سوشل میڈیا پردیپ سدھوکی موت کی وجہ پر کسانوں کے حقوق کی جدوجہد کے تناظرمیں سوالات بھی اٹھائے جارہے ہیں۔

#DeepSidhu dies a mysterious death. He spoke of revealing secrets of Farmer protests. I hope those secrets were revealed to authorities necessary. Otherwise, it looks like a silencing act… pic.twitter.com/mN1cyNyvis — INFERNO (@TheAngryLord) February 15, 2022

Kisaan andolan has always been a conspiracy of west.

Was this an accident or a planned mu®der.#deepsidhu pic.twitter.com/HjFw7Rpm0r — GodOfMischief (@lokihinhun) February 15, 2022

دیپ سدھو کی مقبول فلموں میں جوڑا 10 نمبریا، جوڑا: دی سیکنڈ چیپٹر، رمتا جوگی اور رنگ پنجاب سمیت دیگرشامل ہیں۔

پنجاب کے وزیراعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے اداکارکی موت پرکی جانے والی ٹویٹ میں اظہارافسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندان اور مداحوں کے ساتھ اظہاریکجہتی کیا۔

Deeply saddened to learn about the unfortunate demise of renowned actor and social activist, #DeepSidhu. My thoughts and prayers are with the bereaved family and fans. — Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) February 15, 2022

پنجاب کے وزیر خزانہ من پریت سنگھ بادل اور عام آدمی پارٹی سے وزیراعلیٰ کے امیدوار بھگونت مان نے بھی دیپ سدھو کے لیے تعزیتی ٹویٹس کیں۔