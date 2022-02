بھارت نے پھر مشہور پاکستانی گانے کی کاپی بنادی

بالی ووڈ میں پاکستان کے مشہور گانے چُرا کرانہیں اپنے انداز میں ری میک کرنے کی روایت بہت پرانی ہے۔ بالی ووڈ فلمساز برسوں سے شائقین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بغیراجازت پاکستانی گانے چراتے ہیں اور انہیں ری میک کرکے اپنی فلموں میں شامل کرتے ہیں۔

پاکستانی گانوں کی بھارت میں مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہردورمیں معروف گانے ، ان کی دھنیں اور بعض اوقات تو پوری کی پوری میوزک ویڈیو ہی کاپی کرلی جاتی ہے۔

تاہم اب بھارتیوں نے معروف گلوکار شجاع حیدر کے 2017 کے گانے ’پیرا وے پیرا‘ کو چراکر نیا گانا بنا ڈالا، بھارتی گلوکار یاسر ڈیسائی کی جانب سے گائے گئے گانے ’پیا رے پیا‘ کی دھن دراصل شجاح حیدر کی 2017 کے مقبول ڈرامے ’باغی‘ کے گانے سے چرائی گئی۔

شجاح حیدر نے ٹوئٹر پر بھارتی گلوکار یاسر ڈیسائی اور موسیقار راشد خان کے گانے ’پیا رے پیا‘ کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انڈین گلوکاروں نے ان کی دھن چرائی اور یقینی طور پر انہیں یہ اچھا نہیں لگا۔

Indian Music directors Yasser Desai and Rashid Khan copied my original song “Baghi “and I am not proud of it. Absolutely not!#Apnabanaao@iamrealasim @yasserdesai @rashidkhan_19 pic.twitter.com/YaUYWyr7rw