حجاب پر پابندی کے خلاف بیان، سونم کپور مشکل میں

بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کےخلاف سونم کپور کی جانب سےسوشل میڈیا پر پیغام دینا انتہاپسندوں کو پسند نہ آیا اور بالآخر اداکارہ کو اپنی پوسٹ ہی ڈیلیٹ کرنا پڑگئی ۔

سونم کپور نے انسٹاگرام اسٹوری پر سکھ پگڑی میں ملبوس مرد اور حجاب میں ملبوس عورت کی تصویر شیئر کی۔

اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں سوال کیا کہ اگر سکھوں کیلئے پگڑی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے کہ تو پھر حجاب کیوں نہیں اوڑھا جاسکتا۔

#SonamKapoor doesn't need an explanation. She just does paid tweets for issues she has no idea about. Don't bother teaching her.

Burqa was, is and will always be a security concern because it is hard for the person to be identified and the women are unwilling to unveil too. https://t.co/T9iD113XKQ