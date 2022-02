ماہرہ خان نے بدتمیزبھارتی صارف کے14طبق روشن کردیے

ماہرہ خان کےحس مزاح پرکسی کوکوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اورجب بات ہوغیرمہذب تبصروں یا ٹرولنگ کی تو اداکارہ یہاں بھی اگلے کو پچھاڑنا یقینی بنادیتی ہیں۔

مداحوں کی جانب سے مزیدارسوالات اور دل جیتنے والےجوابات معروف شخصیات کی جانب سےسوشل میڈیا پرلائیو سیشنزکومزید دلچسپ بناتے ہیں لیکن چونکہ ٹوئٹر اورانسٹاگرام پراس دوران نامناسب تبصرہ کرنے والوں کو روکنا مشکل ہے تو بہت سی سیلیبرٹیز ان عجیب وغریب سوالات یا تبصروں سے نمٹنا بھی بخوبی جانتے ہیں۔

گزشتہ روزبطورپروڈیوسرماہرہ خان کی بنائی جانے والی ویب سیریز’بارہواں کھلاڑی’ کا ٹریلرریلیز کیا گیا ہے، اس موقع پر مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ماہرہ نے لائیو سیشن میں مداحوں کے سوالات کے جواب دیے۔ یہ ویب سیریزماہرہ کی پہلی پروڈکشن ہے۔

ایک سال سے زائد عرصے سے خبروں میں رہنے والے اس پراجیکٹ کی مرکزی کاسٹ میں یوٹیوبرشاہ ویرجعفری، دانیال ظفرسمیت بہت سے نئے اداکار بھی شامل ہیں، ٹریلر سے ظاہرہوتا ہے کہ ویب سیریز کرکٹ کی دنیا میں دوستی، جدوجہد، دشمنی اور ناانصافی کے موضوعات کے گرد گھومے گی۔

اسی سیشن کے دوران نامناسب تبصرہ کرنے والے ایک صارف کوماہرہ کے جواب نے پاکستان اور سرحد پار خبریں بناڈالیں، پوسٹ کو بعد ازاں ڈیلیٹ کردیا گیا لیکن تب تک صارفین اسکرین شاٹ لے چکے تھے۔

سدھانت کمارنامی اس صارف نے لکھا تھا، ‘بھکاری پاکستانی، اپنے ملک پرتوجہ دو،آتنکی ( دہشتگرد ) ملک، دہشتگرد مذہب ‘۔

جس پرماہرہ نے ٹکرکاجواب دیتے ہوئے لکھا، ‘بیٹا وہ تم ہوجو مجھ پرتوجہ دے رہے تھے، اب دفع ہوجاو’۔

ماہرہ کے ایک اور بھارتی مداح نے ذرازیادہ ہی آگے کی سوچتے ہوئے پوچھ لیا کہ کیا وہ انہیں پروپوز کرسکتے ہیں؟ جواب میں اداکارہ نے سرحد پارسے رشتہ مانگنے والے کومکمل مایوس نہ کرتے ہوئے دلچسپ جواب دے ڈالا۔

ماہرہ نے لکھا ، ‘یار کریں نا پروپوز، آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟’۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرڈالا کہ جواب وہی ہوگا جو گزشتہ کئی سالوں سے ہے۔

Propose na yaar. What’s stopping you?



Just know that my answer has been pretty consistent through the years. 💁🏻‍♀️ https://t.co/cwt63HvJz7